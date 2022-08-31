Поставки по "Северному потоку" остановили на три дня

Поставки по "Северному потоку" полностью прекратили на три дня. Согласно информации, именно столько времени займут ремонтные работы на газопроводе.

Так, согласно информации оператора газопровода Opal, транзит по балтийской магистрали прекратились с 4.00 по Москве.

Именно это время ранее заявлял российский "Газпром".

Ремонт запланирован на единственном работающем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая".