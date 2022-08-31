Поставки по "Северному потоку" полностью прекратили на три дня. Согласно информации, именно столько времени займут ремонтные работы на газопроводе.
Так, согласно информации оператора газопровода Opal, транзит по балтийской магистрали прекратились с 4.00 по Москве.
Именно это время ранее заявлял российский "Газпром".
Ремонт запланирован на единственном работающем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая".
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