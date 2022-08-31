Чекунков: Китай и Россию ждёт масштабная глава в отношениях

Россию и Китай ожидает новая масштабная глава в контексте сотрудничества, заявил руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам его словам, связи между Пекином и Москвой только крепнут на фоне ситуации в мире.

"Я вижу впереди главу, безусловно, более масштабную, чем прошлая. Из-за того, что Китай очень быстро рос и не весь бизнес обладал опытом международных инвестиций, не все проекты, которые заявлялись китайскими инвесторами, получились так, как были задуманы, были и блины комом", — пояснил Чекунков РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас степень зрелости в проектах и контексте взаимодействия позволяет выйти на новый уровень сотрудничества.