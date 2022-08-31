Банки отказали половине обратившихся россиян в кредитных каникулах

Половине из обратившихся в банки россиян отказали в кредитных каникулах. Граждане не смогли доказать, что находятся в трудной жизненной ситуации.

Речь идёт о периоде с марта по июнь текущего года.

"За март-июнь этого года в 44 банка, включая системно значимые, поступило 1,23 млн заявлений от граждан о реструктуризации кредитов", — цитируют "Известия" сообщение Центробанка. — Из них 982,9 тыс. касаются изменения условий по собственным программам финорганизаций, 238,8 тыс. — предоставления кредитных каникул, а 8,8 тыс. — ипотечных".

В регуляторе уточнили, что за вышеуказанный период в разы сократилось число обращений за реструктуризацией кредитов, чем во время пандемии коронавируса.