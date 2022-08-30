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Сыроваткин: рубль может ослабить ремонт на газопроводе "Северный поток"

Экономика

Ремонтные работы на газопроводе "Северный поток" могут ослабить позиции российской нацвалюты, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

"В этом смысле ремонтные работы на газопроводе "Северный поток" хорошо укладываются в подобные ожидания", — заявил аналитик агентству "Прайм".

Из-за ремонта на газопроводе, поступление валюты в Россию сократится в разы на фоне снижения физических объёмов экспорта топлива.

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Автор: Екатерина Широкова
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