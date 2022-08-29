Иран и РФ намерены отказаться от доллара по некоторым взаиморасчётам

Иран и Россия договорились не использовать доллар в расчётах по отдельным направлениям торговых взаимоотношений.

Управляющий Центрального банка Ирана Али Салех Абади рассказал о договорённости с Россией.

"Иран и Россия уже перешли на национальные валюты в некоторых взаимно согласованных видах расчетов, — сказал Абади в интервью местным СМИ.

Стороны намерены развивать этот механизм на другие сферы двусторонней торговли. Такое решение продиктовано необходимостью обходить жёсткие экономические санкции, которые Запад наложил на государства.

"Использование иранской и российской национальных валют, риала и рубля, — один из приоритетов в экономической повестке", — отметил иранский финансист.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников Shahed 129, созданных по израильскому и американскому образцам.