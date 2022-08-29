Иран и Россия договорились не использовать доллар в расчётах по отдельным направлениям торговых взаимоотношений.
Управляющий Центрального банка Ирана Али Салех Абади рассказал о договорённости с Россией.
"Иран и Россия уже перешли на национальные валюты в некоторых взаимно согласованных видах расчетов, — сказал Абади в интервью местным СМИ.
Стороны намерены развивать этот механизм на другие сферы двусторонней торговли. Такое решение продиктовано необходимостью обходить жёсткие экономические санкции, которые Запад наложил на государства.
"Использование иранской и российской национальных валют, риала и рубля, — один из приоритетов в экономической повестке", — отметил иранский финансист.
Ранее сообщалось, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников Shahed 129, созданных по израильскому и американскому образцам.
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