Мировые цены на нефть выросли на фоне прогнозов о сокращении предложения

К утру понедельника мировые цены на нефть выросли более чем на один процент. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость энергоресурсов продолжает увеличиваться на фоне прогнозов о том, что в ближайшее время ожидается сокращение предложения нефти на мировых рынках, пишет Bloomberg.

В 08:07 часов по московскому времени стоимость ноябрьских нефтяных фьючерсов выросла до 100,09 доллара за баррель (на 1,08 процента). Речь идёт о реализации нефти марки Brent.