К утру понедельника мировые цены на нефть выросли более чем на один процент. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость энергоресурсов продолжает увеличиваться на фоне прогнозов о том, что в ближайшее время ожидается сокращение предложения нефти на мировых рынках, пишет Bloomberg.
В 08:07 часов по московскому времени стоимость ноябрьских нефтяных фьючерсов выросла до 100,09 доллара за баррель (на 1,08 процента). Речь идёт о реализации нефти марки Brent.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.