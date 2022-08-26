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Болгария после отказа от газа из РФ покупает его же — но на треть дороже

Экономика

Власти Болгарии сообщили "Газпрому" о готовности возобновить переговоры о поставках российского газа. Однако активного диалога пока не ведётся, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики временного правительства республики Росен Христов.

Болгария после отказа от газа из РФ покупает его же — но на треть дороже

Напомним, правительство в Болгарии сейчас временное, поскольку предыдущее, которое возглавлял премьер-министр Кирил Петков, подало в отставку. А новый кабинет министров другим политическим партиям сформировать не удалось. В октябре в Болгарии должны пройти парламентские выборы — четвёртые за последние два года.

Весной "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию после того, как правительство Петкова отказалось переходить на оплату в рублях. При этом тогдашний премьер-министр уверял, что страна найдёт альтернативу российскому газу. Да ещё и по более выгодным ценам.

Реальность, однако, оказалась куда сложнее. По словам Росена Христова, Болгария по-прежнему закупает российский газ. Только теперь делает это через посредников и платит сверх рыночной цены ещё 30 процентов.

Он напомнил, что европейские государства продолжают покупать российский газ, сообщает РБК. Он также сообщил о достижении "полного понимания предмета" в переговорах с Еврокомиссией насчёт переговоров с "Газпромом".

Болгарский министр сообщил, что речь идёт о ранее действовавшем контракте, но схемой платежа станет "банковская гарантия при получении месячного объема газа", поскольку поставки по предоплате грозили ситуацией, когда деньги были бы отправлены, но газ бы не поступил.

Хотя здесь возникает вопрос, а могли бы в Софии или Брюсселе назвать примеры, когда случались подобные ситуации? То есть чтобы российские компании получили деньги, но не поставили бы по получении предоплаты нефть и газ.

По словам Росена Христова, альтернативный поставщик предложил цену, которая на 50 процентов превышала предложение "Газпрома" (как здесь не напомнить об обещаниях предыдущего премьер-министра). Он назвал диалог с "Газпромом" о возобновлении сотрудничества "практически неизбежным".

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Автор: Антон Куликов
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