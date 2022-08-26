Журналисты DM предрекли топливную бедность 8,5 млн британских домохозяйств

Британские журналисты предупредили, что граждан королевства ждёт топливная бедность. Причиной послужит взрывной рост стоимости ресурсов из-за решения местного регулятора Ofgem.

По информации СМИ, жителям Великобритании в октябре придётся покупать электроэнергию в среднем за 3549 фунтов стерлингов, то есть за 250 тысяч рублей. Как подчеркнули в издании, расходы на коммунальные услуги увеличились на 80%.

"Рост стоимости жизни не позволит четверти населения страны оплатить счета этой зимой и может привести к топливной бедности 8,5 миллиона домохозяйств", — написали в Daily Mail.

Ранее журналисты сообщили, что некоторые британцы начали выселять украинских беженцев из своих домов на фоне экономических проблем.