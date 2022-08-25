Baijiahao: в Киеве утратили дар речи из-за плана Канады по "Северному потоку"

Новость из Канады, которая касалась поставок российского газа, лишила Владимира Зеленского дара речи, считают обозреватели китайского издания Baijiahao.

Но прежде надо немного углубиться в историю вопроса. На днях канцлер Германии Олаф Шольц отправился с визитом в Канаду. Среди заявленных тем было и обсуждение поставок сжиженного природного газа. Впрочем, в Оттаве ещё до визита канцлера дали понять, что увеличить поставки СПГ в Германию возможным не представляется.

По итогам визита была информация, что в вопросе относительно поставок газа действительно никаких подвижек не было. Зато министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщили о намерении властей этого североамериканского государства вернуть Германии пять турбин для "Северного потока". Поставки по которому, как известно, сильно сокращены из-за проблем с обслуживанием газовых турбин.

Основываясь на заявлении канадского министра, обозреватели китайского издания сочли, что "Зеленский потерял дар речи из-за возвращения российских турбин".

Как подчёркивается в статье, ещё когда Берлин добивался возвращения первой силовой установки (в июне), в Киеве резко выступали против. Однако когда перед Германией замаячил призрак зимнего энергетического коллапса, для Берлина больше не имеет значения, что думает Украина. Между "смягчение санкций поможет нам получить газ" и "недопустимо смягчать санкции" немцы склонились в пользу первого варианта, отмечается в материале китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

"Россия надела шляпу дефицита энергии на голову западных санкций", — отметили авторы Baijiahao. И подчеркнули, что поскольку приближается зима, то "европейским странам важно сохранить свои жизни, они не заботятся о мнении Украины".

Конечно, такая точка зрения вполне имеет право на жизнь. Однако надо отметить и ещё одно обстоятельство.

А именно, в "Газпроме" сообщили, что в Канаде в настоящее время нет турбин для "Северного потока". Как подчеркнули в российской компании, "в настоящее время ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде".

Так что не исключено, что канадский министр либо что-то напутала, либо имели место сложности перевода и её не так поняли.