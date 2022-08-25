Аналитик Олег Пантелеев объяснил, как России удастся избежать кризиса в коммерческой авиации.
Российский самолёт Ан-2, как и двигатель США ТВС-2МС, не ограничены по сроку службы, поэтому отказ Минпромторга от реверс-инжиниринга не спровоцирует проблемы в отечественной авиационной сфере.
Такой прогноз сделал глава аналитической службы компании "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Он объяснил, что в РФ эксплуатируются для коммерческих целей не более 50 самолетов-"кукурузников" Ан-2.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран подписали соглашение о "поставках авиаоборудования".
Он отметил, что самолёта Ан-2 подлежит капитально-восстановительному ремонту, после чего самолёт может продолжать полёт.
Американский двигатель ТВС-2МС он назвал "условно вечным", так ка его работоспособность можно восстанавливать неограниченный период времени.
"Срок их службы будет ограничен только экономической эффективностью и целесообразностью. Потому что бесконечно долго ремонтировать одно и то же воздушное судно и один и тот же двигатель невозможно. Все-таки с каждым разом стоимость восстановительных работ будет увеличиваться", — цитирует слова Пантелеева Телеканал "360".
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