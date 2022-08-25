Аналитик Пантелеев о будущем авиации РФ: Бесконечно долго ремонтировать нельзя

Аналитик Олег Пантелеев объяснил, как России удастся избежать кризиса в коммерческой авиации.

Российский самолёт Ан-2, как и двигатель США ТВС-2МС, не ограничены по сроку службы, поэтому отказ Минпромторга от реверс-инжиниринга не спровоцирует проблемы в отечественной авиационной сфере.

Такой прогноз сделал глава аналитической службы компании "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Он объяснил, что в РФ эксплуатируются для коммерческих целей не более 50 самолетов-"кукурузников" Ан-2.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран подписали соглашение о "поставках авиаоборудования".

Он отметил, что самолёта Ан-2 подлежит капитально-восстановительному ремонту, после чего самолёт может продолжать полёт.

Американский двигатель ТВС-2МС он назвал "условно вечным", так ка его работоспособность можно восстанавливать неограниченный период времени.

"Срок их службы будет ограничен только экономической эффективностью и целесообразностью. Потому что бесконечно долго ремонтировать одно и то же воздушное судно и один и тот же двигатель невозможно. Все-таки с каждым разом стоимость восстановительных работ будет увеличиваться", — цитирует слова Пантелеева Телеканал "360".