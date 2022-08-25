Стоимость газа в Европе превысила 3300 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе впервые с седьмого марта составила 3308 долларов за тысячу кубометров.

По информации лондонский биржи ICE, стоимость сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла 3200 долларов. Показатели на октябрь и ноябрь выросли до 3400 долларов.

Аналитики связали подорожание голубого топлива с заявлением "Газпрома" о приостановке работы газопровода "Северный поток". Эта мера необходима для проведения планового техобслуживания, объяснили в российской компании.

Ранее член Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал похищать ресурсы РФ, которые Москва передаёт Евросоюзу через территорию Украины.