Цена на газ в Европе впервые с седьмого марта составила 3308 долларов за тысячу кубометров.
По информации лондонский биржи ICE, стоимость сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF достигла 3200 долларов. Показатели на октябрь и ноябрь выросли до 3400 долларов.
Аналитики связали подорожание голубого топлива с заявлением "Газпрома" о приостановке работы газопровода "Северный поток". Эта мера необходима для проведения планового техобслуживания, объяснили в российской компании.
Ранее член Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал похищать ресурсы РФ, которые Москва передаёт Евросоюзу через территорию Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.