Экс-советник ЦРУ: Западу надо готовится к худшему в противостоянии с Россией

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что США и их европейских союзников ожидают крайне тяжёлые последствия, если они продолжат затягивать кризис на Украине и вести геополитическую борьбу с Россией.

По его мнению, концентрация внимания ослабла, "американцы приспособились к шоковым ценам на энергоносители, воцарилось самодовольство". Однако это огромная ошибка, на самом деле худшие экономические последствия ещё впереди, полагает Джеймс Рикардс.

По его мнению, последствия происходящего хорошо видны на примере Европы, которая потерпела полный провал в своих усилиях по диверсификации поставок энергоносителей.

В частности, Германия открывает ранее закрытые угольные станции. А кроме того, немцы начали заготавливать дрова, чтобы зимой использовать их для обогрева домов, говорится в статье, опубликованной в издании The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссия").

Джеймс Рикардс напоминает, что некоторое время назад власти Германии объявили о том, что газовые хранилища в стране заполнены на 75 процентов (уже объявили о 80 процентах — Прим. ред.). Экс-советник ЦРУ отметил, что на первый взгляд эти цифра кажутся очень хорошими.

Но на самом деле факты свидетельствуют об ином положении дела. Дело в том, что объём газовых хранилищ Германии составляет 23,3 миллиарда кубометров, что составляет порядка 20 процентов ежегодных потребностей страны в газе. То есть в хранилищах даже при полном их заполнении может находиться только 15 процентов от необходимого Германии количества энергоносителей.

В свою очередь, Россия не стремится восполнять потребности Берлина в газе. А потому очевидно, что Германия мчится к тяжелейшему экономическому кризису, полагает Джеймс Рикардс.

Эксперт отмечает, что не оправдалась ставка на антироссийские санкции. России перенаправила экспорт в Индию и Китай, продолжая зарабатывать на поставках энергоносителей и без ущерба для своей экономики сокращая поставки в страны Западной Европы.

По мнению Рикардса, немцы будут носить толстые шерстяные свитера в офисах. И это печальное положение дел для крупной экономики, но так обстоят дела, когда у власти находятся идеологи, подчёркивает он.

Экс-советник ЦРУ полагает, что это хороший урок для США. И если Вашингтон продолжает вести прежнюю политику, то для американских граждан худшие последствия кризиса ещё впереди, считает Джеймс Рикардс.