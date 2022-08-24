Аналитик Сафонова о росте цены на нефть марки Brent: сокращение резервов сырья

Аналитик Тамара Сафонова высказалась об увеличении стоимости нефти марки Brent.

Гендиректор ООО "Наанс-медиа", доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова объяснила, почему цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $101 за баррель.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал про "подножку" рублю.

Эксперт считает, что на цену нефти повлияла информация о сокращение резервов сырья.

"Кроме того, с наступлением осеннего сезона на европейском рынке значительно возрастают риски энергетического кризиса на фоне дефицита газа, что может вынудить потребителей искать альтернативные источники энергии, в число которых входят нефть и нефтепродукты", — цитирует слова Сафоновой RT.