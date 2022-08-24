Ростовчанам пообещали среднемесячную зарплату в 60,8 тысячи рублей

Администрация Ростова опубликовала прогноз социально-экономического развития города до 2026 года. Согласно документу, зарплаты ростовчан через три года вырастут на 20%.

Российским властям удалось сохранить экономику страны на плаву, несмотря на огромное количество санкций. Как отмечают аналитики, россияне перестали экономить и вновь вернулись к привычному уровню потребления.

Представленный на портале ростовской администрации прогноз обещает ежегодный рост доходов горожан на 5,7-9,4%. Составители уверяют, что такие показатели продержатся следующие 3,3 года.

Если концу текущего года среднемесячная зарплата в Ростове составит от 49,5 до 50 тысяч рублей, то уже к 2025 году эксперты ожидают увеличение этого показателя до 60,8 тысячи рублей, пишет издание rostovgazeta.ru.

Также будет расти фонд заработной платы городских предприятий, и через три года он достигнет суммы в 316,3 миллиарда рублей.