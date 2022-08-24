В Приморье появится свой металлургический завод

В Приморском крае построят завод по производству металла. Строительство намечено на первый квартал 2023 года.

"ООО "РМ-стил" — крупнейший российский производитель специального профильного проката для судостроения. Дочернее предприятие — ООО "РМ-стил.ДВ", новый завод, создаваемый на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Большой Камень" на площади в 15 000 квадратных метров", — сообщает zr.media.

Отмечается, что в настоящее время закончилось проектирование технологической части предприятия. На первое время намечен выпуск 50 тысяч тонн металла в год.

По информации издания, произведённая продукция будет идти на крупнейшие заводы Приморья, а также на экспорт в Юго-Восточную Азию.

"Запуск производства запланирован на 2023-2024 год", — отметили в издании.