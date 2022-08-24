В Приморском крае построят завод по производству металла. Строительство намечено на первый квартал 2023 года.
"ООО "РМ-стил" — крупнейший российский производитель специального профильного проката для судостроения. Дочернее предприятие — ООО "РМ-стил.ДВ", новый завод, создаваемый на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Большой Камень" на площади в 15 000 квадратных метров", — сообщает zr.media.
Отмечается, что в настоящее время закончилось проектирование технологической части предприятия. На первое время намечен выпуск 50 тысяч тонн металла в год.
По информации издания, произведённая продукция будет идти на крупнейшие заводы Приморья, а также на экспорт в Юго-Восточную Азию.
"Запуск производства запланирован на 2023-2024 год", — отметили в издании.
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