Глава ФЭР о демонтаже "Северного потока-2": Нет трубы – нет проблемы

Директор Фонда энергетического развития (ФЭР) Сергей Пикин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал призыв главы Польши демонтировать "Северный поток-2".

Сергей Пикин считает, что такой сценарий развития событий не исключён "в нынешней реальности".

"Почему Польшу так это беспокоит? Потому что она изначально была настроена резко против проекта. И пока труба готова к запуску, будут появляться политики, которые будут обсуждать перезапуск этого проекта", — сказал Пикин.

Эксперт считает, что запуск газопровода станет для Польши и для Украины политическим проигрышем.

"Нет трубы — нет проблемы даже гипотетически. Понятно, что шансы, что она будет запущена, очень низкие, приближаются к нулю, но всё может быть, политики могут меняться, они могут переизбираться, могут приходить другие, настроения могут меняться", — отметил глава ФЭР.

Призывы демонтировать "Северный поток", по мнению Пикина, являются попыткой исключить возможность запуска проекта. Он считает, что Россия никак не должна реагировать на такие заявления.

Ранее польский президент Анджей Дуда призвал уничтожить газовый трубопровод "Северный поток-2".