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Санду "отблагодарила" РФ за жест доброй воли жёсткой критикой

Экономика

Президент Молдавии Майя Санду выступила с очередным антироссийским заявлением. Причём фактически сразу же после того, как "Газпром" перенёс оплату аванса за поставки газа по просьбе молдавской стороны.

Санду "отблагодарила" РФ за жест доброй воли жёсткой критикой

Ранее стало известно, что компания "Молдовагаз" не выполнила обязательства по контракту с "Газпромом" и не перечислила средства в размере 50 процентов за поставки газа в августе. В связи с этим молдавская сторона обратилась к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса.

В августе Молдавия покупает платит 1458,5 долларов за тысячу кубометров природного газа. Это на 478,5 долларов больше, чем в июле.

"Газпром" согласился перенести оплату аванса за поставки газа в августе.

"Молдовагаз" не выполнил контрактные обязательства перед "Газпромом" по авансу за газ в августе и обратился к российскому поставщику с просьбой перенести срок оплаты до 1 сентября 2022 года, отмечает "Газпром". "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой", — было сказано в сообщении компании.

В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду на встрече с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заявила, что переговорами с Россией "ничего нельзя добиться".

"Вы должны спросить об этом у тех, кто пытался это сделать в прошлом. К сожалению, то, что мы видим, что мы слышим от Кремля — у них различные планы. Кажется, что они живут в другом мире", — заявила Санду. Добавив, что не знает, "кто смог бы добиться чего-то путём разговоров", поскольку "мы пока не увидели результатов переговоров в том, что касается предупреждения" или остановки конфликта на Украине.

Она призвала Европу "быть сильной". Карл Нехаммер несколько оторопел и ответил, что необходимо всё-таки продолжать диалог, отмечает "Политнавигатор".

Впрочем, Майя Санду и ранее неоднократно выступала с антироссийскими заявлениями. Поскольку она позиционирует себя как прозападного политика, то видимо полагает, что это обязывает выступать с подобными высказываниями.

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Автор: Антон Куликов
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