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30 лет приватизации: 73% россиян недовольны итогами

Экономика

Приватизация 90-х запомнилась россиянам как "период бессовестного разграбления страны". По данным ВЦИОМ, 73% сограждан негативно относятся к её результатам, и это обоснованно. Появление российского олигархата стало кульминацией социальной несправедливости.

Ещё два года назад 61% россиян утверждал, что общество устроено несправедливо. Богачи прекрасно себя чувствуют, а миллионы людей едва сводят концы с концами. Если ли шанс исправить эту ситуацию?

Социологи отмечают, что большинство жителей страны отдают предпочтение системе госпланирования и распределения, а основанные на частной собственности рыночные отношения поддерживают только 24% россиян.

Приватизация в этом плане не стала методом плавного перехода — все современные олигархи получили свои активы за копейки.

Значительного дохода от приватизации государство не получило из-за инфляции. Но активы и оценивались ниже балансовой стоимости, отметила "НИ" декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Проблема в том, добавил директор КРОС по GR Пётр Кирьян, что в стране не было свободных денег, и нужно было раздать предприятия быстро и дёшево. Не было и критериев оценки — сколько стоит земля, которую 70 лет не продавали не покупали? Да и иностранных инвесторов почти не было.

Тем не менее, глава РСПП Александр Шохин пояснил, что иностранные специалисты, консультанты и сотрудники спецслужб просто пытались сами заработать на приватизации.

В итоге, государство на приватизации почти ничего не заработало, народ от этого не выиграл, миллионы людей были поставлены в безвыходное положение, потеряли работу, а другие государства тоже особо не наварились. Чего, собственно, добивались младореформаторы?

Многие эксперты сходятся во мнении, что так новые экономисты предотвращали возвращение коммунистов к власти. Подтекст был чисто политическим и был направлен на полное разрушение плановой экономики как инструмента КПСС.

Так народная собственность была:

  • Поделена и отдана в руки олигархата, выросшего из числа вчерашних комсомольцев, государственных и партийных работников.
  • Отдана за копейки через головы и судьбы миллионов жителей некогда очень мощной страны.

К тому же, государство в ходе приватизации скинуло ответственность за хаос в управлении на плечи новых владельцев предприятий.

Что можно сделать с этим сегодня?

Практически ничего, но запрос на пересмотр итогов никуда не девается. За эту инициативу ещё в 2016 году выступали 43% россиян.

Политолог Сергей Марков отмечает, что этот вопрос всё время будет возникать, но форматов для пересмотра просто нет. Даже если принять во внимание принцип откупного, люди будут считать, что и откупные уплачены несправедливо — что те, кто приватизировал предприятия, просто чуть-чуть откупились, по минимуму.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко
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