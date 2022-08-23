Сбербанк вынужден покинуть Казахстан.
На такие меры российский банк вынужден пойти, "руководствуясь текущей геополитической обстановкой".
Казахстанский холдинг "Байтерек" пришёл к договорённости со Сбербанком. Принято решение о покупке дочернего "Сбербанк Казахстан".
Сделка позволит финансовому учреждению успешно проводить банковские операции и привлекать депозиты. Из-за введения антироссийских санкций работа банка была практически парализована.
Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф объяснил, что экономика РФ вернётся на уровень 2021 года только через десять лет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.