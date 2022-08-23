Сбербанк уходит из Казахстана из-за "геополитической обстановки"

Сбербанк вынужден покинуть Казахстан.

На такие меры российский банк вынужден пойти, "руководствуясь текущей геополитической обстановкой".

Казахстанский холдинг "Байтерек" пришёл к договорённости со Сбербанком. Принято решение о покупке дочернего "Сбербанк Казахстан".

Сделка позволит финансовому учреждению успешно проводить банковские операции и привлекать депозиты. Из-за введения антироссийских санкций работа банка была практически парализована.

Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф объяснил, что экономика РФ вернётся на уровень 2021 года только через десять лет.