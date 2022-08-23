Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Аналитик Матвийчук заявил, что близится конец Донбасской группировки ВСУ
Германские газохранилища заполнены более чем на 80 процентов
Безсонов: ВСУ пытались наступать на нескольких участках фронта
Пушилин: к обстрелу жилых кварталов Донецка Запад имеет прямое отношение
Донецк обстреляли из натовского оружия: есть погибшие и раненые
Мэр Владивостока встретился с работниками морского порта
МО: в результате действий ВС РФ был обезврежен батальон ВСУ под Новомихайловкой
Зеленский пообещал "мощный ответ" России на возможные удары по Киеву
Скотт Риттер: ВСУ разгромили бы немцев и поляков, но Россия — совсем другое дело

Нефть пошла "в минус": эксперт рассказал про "подножку" рублю

Экономика

На курс рубля оказывает давление сразу несколько факторов. Постепенно восстанавливается импорт, смягчаются ограничения на вывод за рубеж иностранных валют. На этом факторы, которые могут способствовать ослаблению рубля, не исчерпываются.

Нефть пошла "в минус": эксперт рассказал про "подножку" рублю

Среди таких факторов — возвращение на российский рынок дружественных резидентов, которые могут продавать ценные бумаги для покупки иностранной валюты, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Несмотря на эти причины, курс рубля сохраняет устойчивость. Поддержку ему по-прежнему оказывает высокая экспортная выручка.

Однако эксперт обратил внимание, что сырьевые товары за предыдущие месяцы существенно подешевели, а нефтяные цены обновили полугодовые минимумы.

"Данная тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него. Если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях", — цитирует эксперта "Прайм".

По мнению Дмитрия Бабина, это может лишить рубль ключевой защиты от влияния геополитики и санкций, что может стать причиной серьёзного снижения его курса.

Отметим, многих зарубежных экспертов удивляет устойчивость курса рубля. Хотя несколько месяцев назад предполагалось, что санкции коллективного Запада будут способствовать существенному его ослаблению. В этом были уверены политики западных государств.

Настолько, что президент США Джо Байден заявил, что за один доллар дают 200 рублей. Именно так, в настоящем, а не в будущем времени. Хотя и в то время, когда Байден об этом сообщил, курс был в два раза меньше.

Укрепление рубля связано со множеством причин. Среди них ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж, значительное сокращение импорта, высокие цены на энергоресурсы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Новости Украины
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Последние материалы
Скотт Риттер: ВСУ разгромили бы немцев и поляков, но Россия — совсем другое дело
Зеленский пообещал "мощный ответ" России на возможные удары по Киеву
Киселёв о референдуме: беженцы из ЛНР будут голосовать на общих основаниях
Директор LiveInternet Клименко: новости всегда приносили "Яндексу" неприятности
Минобороны: ВКС России уничтожили до 200 украинских военных в ДНР
Московского депутата обвинили в дискредитации армии за молитву папы римского
Моральный фактор: МИД Сирии о признании независимости ДНР и ЛНР
МО: силами авиации и артиллерии РФ ликвидировано семь хранилищ боеприпасов ВСУ
Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней
Стремоусов: диверсанты в Херсонской области попытались убить чиновника Телегина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников