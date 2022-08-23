Нефть пошла "в минус": эксперт рассказал про "подножку" рублю

На курс рубля оказывает давление сразу несколько факторов. Постепенно восстанавливается импорт, смягчаются ограничения на вывод за рубеж иностранных валют. На этом факторы, которые могут способствовать ослаблению рубля, не исчерпываются.

Среди таких факторов — возвращение на российский рынок дружественных резидентов, которые могут продавать ценные бумаги для покупки иностранной валюты, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Несмотря на эти причины, курс рубля сохраняет устойчивость. Поддержку ему по-прежнему оказывает высокая экспортная выручка.

Однако эксперт обратил внимание, что сырьевые товары за предыдущие месяцы существенно подешевели, а нефтяные цены обновили полугодовые минимумы.

"Данная тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него. Если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях", — цитирует эксперта "Прайм".

По мнению Дмитрия Бабина, это может лишить рубль ключевой защиты от влияния геополитики и санкций, что может стать причиной серьёзного снижения его курса.

Отметим, многих зарубежных экспертов удивляет устойчивость курса рубля. Хотя несколько месяцев назад предполагалось, что санкции коллективного Запада будут способствовать существенному его ослаблению. В этом были уверены политики западных государств.

Настолько, что президент США Джо Байден заявил, что за один доллар дают 200 рублей. Именно так, в настоящем, а не в будущем времени. Хотя и в то время, когда Байден об этом сообщил, курс был в два раза меньше.

Укрепление рубля связано со множеством причин. Среди них ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж, значительное сокращение импорта, высокие цены на энергоресурсы.