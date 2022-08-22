Аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал о том, что будет происходить с российской национальной валютой с 1 сентября.
Зварич считает, что рубль укрепит свои позиции на фоне подготовки экспортёров к пику налоговых выплат в конце лета, однако, по его словам, тенденция к ослаблению рубля может набирать обороты осенью.
По прогнозам аналитика, доллар сначала упадёт до отметки 55 рублей, однако потом будет крепнуть, так как баланс сместится из-за спроса на импорт.
"Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны", — цитирует слова Зварича агентство "Прайм".
Эксперт считает, что курс доллара в осенние месяцы может превысить 70 рублей.
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