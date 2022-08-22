В Болгарии признали неизбежность переговоров с "Газпромом"

Власти Болгарии признали, что переговоры с российской компанией "Газпром" по поводу возобновления поставок газа неизбежны.

По словам главы Минэнерго Росена Христова, болгарские предприниматели не могут себе позволить платить более 250 левов (130 долларов) за мегаватт-час. А это и делает переговоры с "Газпромом" неизбежными.

"Ситуация с "Газпромом" не видится в розовом свете. Но, очевидно, что нам придется обратиться к ним, не ожидая легких и быстрых переговоров или определенного результата при всем нашем опыте и при всех экспертах", — сказал министр.

При этом он посетовал на политику предыдущего правительства, которое возглавлял Кирил Петков, сообщает агентство "Прайм". При нём отношения между Россией и Болгарией серьёзно осложнились, поскольку именно по инициативе Петкова из Болгарии были высланы десятки российских дипломатов. Их он обвинял во вмешательстве во внутреннюю жизнь страны.

Поставки природного газа в Болгарию "Газпром" остановил в конце апреля, когда в Софии отказались платить в рублях. Как, надо заметить, и в Варшаве.

Тогдашний премьер-министр Кирил Петков уверял, что Болгария получит сжиженный природный газ из США, причём даже по более выгодным ценам, чем газ из России. Однако спустя некоторое время правительство Петкова объявило об отставке.

В Болгарии, впрочем, обсуждают ещё и вариант судебной тяжбы с "Газпромом". Впрочем, дело это долгое, а шансы на успех вовсе не предопределены. Так что этот вариант рассматривается пока что в теории.