Центробанк России установил, что официальный курс доллара к рублю во вторник увеличился на 60,98 копейки и на данный момент составляет 59,7419 рублей. Курс евро увеличился на 14,1 копейки до 59,5344 рублей, передаёт РИА Новости.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.