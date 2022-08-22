Официальный курс доллара к рублю превысил курс евро

Центробанк России установил, что официальный курс доллара к рублю во вторник увеличился на 60,98 копейки и на данный момент составляет 59,7419 рублей. Курс евро увеличился на 14,1 копейки до 59,5344 рублей, передаёт РИА Новости.