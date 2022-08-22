Цены на газ в Европе превысили 2900 долларов за тысячу кубов впервые с марта

Стоимость газа на европейском рынке достигла 2900 долларов за тысячу кубометров.

По информации лондонский биржи ICE, сентябрьские фьючерсы ускорились до 15% к расчётной цене прошлого торгового дня. Известно, что в это время голубое топливо стоило 2538,8 доллара за тысячу кубометров.

Аналитики связали подорожание ресурса с заявлениями российской госкомпании "Газпром" о приостановке работы газопровода "Северный поток". Причиной послужило плановое техобслуживание.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил рост цен на голубое топливо до четырёх тысяч долларов за тысячу кубометров.