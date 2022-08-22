Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на подорожание газа до 2800 долларов за тысячу кубометров.
"Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде", — подчеркнул российский политик.
Вместе с этим Медведев допустил, что стоимость голубого топлива увеличится в конце года. По мнению зампреда СБ, цены на газ могут достигнуть трёх-четырёх тысяч долларов за тысячу кубометров.
Ранее Шольц сообщил о намерении договориться с властями Канады о поставках "важного сырья".
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