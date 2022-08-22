Медведев предрёк дальнейший рост цен на газ в мире: "Моется только Шольц"

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на подорожание газа до 2800 долларов за тысячу кубометров.

"Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде", — подчеркнул российский политик.

Вместе с этим Медведев допустил, что стоимость голубого топлива увеличится в конце года. По мнению зампреда СБ, цены на газ могут достигнуть трёх-четырёх тысяч долларов за тысячу кубометров.

Ранее Шольц сообщил о намерении договориться с властями Канады о поставках "важного сырья".