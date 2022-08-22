Шольц посетил Канаду в надежде найти замену российскому газу

Немецкий канцлер Олаф Шольц намерен договориться о покупке "важного сырья" в Канаде, которое станет альтернативой российским энергоносителям.

"Канада богата природными ресурсами, как и РФ, с той лишь разницей, что это надёжная демократия", — подчеркнул лидер Германии, передаёт DPA.

Вместе с этим руководитель республики выразил надежду на сотрудничество с Оттавой в области зелёной энергетики. Шольц отметил, что планирует обсудить с коллегами приобретение

сжиженного природного газа,

никеля,

кобальта,

лития,

графита.

Ранее в ходе дня открытых дверей федерального правительства ФРГ две активистки во время фотосессии с Шольцем показали обнажённую грудь. Девушки призвали объявить газовое эмбарго в отношении российского голубого топлива.