Немецкий канцлер Олаф Шольц намерен договориться о покупке "важного сырья" в Канаде, которое станет альтернативой российским энергоносителям.
"Канада богата природными ресурсами, как и РФ, с той лишь разницей, что это надёжная демократия", — подчеркнул лидер Германии, передаёт DPA.
Вместе с этим руководитель республики выразил надежду на сотрудничество с Оттавой в области зелёной энергетики. Шольц отметил, что планирует обсудить с коллегами приобретение
Ранее в ходе дня открытых дверей федерального правительства ФРГ две активистки во время фотосессии с Шольцем показали обнажённую грудь. Девушки призвали объявить газовое эмбарго в отношении российского голубого топлива.
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