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Eurasianet: ЕС не удался план по диверсификации поставщиков газа

Экономика

Государства Евросоюза не могут избавиться от зависимости от российских нефти и газа, попытки найти варианты для этого не увенчались успехом.

Eurasianet: ЕС не удался план по диверсификации поставщиков газа

По мнению аналитика Дэвида Оберна, ЕС ранее пытался поручиться за строительство Каспийского газопровода. Однако сделки не раз срывались по той причине, что европейцы не желали финансировать и развивать эту инфраструктуру, сообщает издание Eurasianet.

У властей стран Евросоюза была надежда на то, что рыночная стоимость проекта возобладает, а работоспособность газотранспортной магистрали будет зависеть от частных компаний. Но отраслевой рынок не смог победить российский "Газпром", который в прошлом году запустил три крупных газопровода в Европу, чья общая мощность превышает отметку в 125 млрд кубометров.

Евросоюз в силу политических причин отказывается использовать эти мощности. В частности, власти Германии по-прежнему отказываются запускать в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Хотя предложения об этом звучат уже на самом высоком уровне.

Между тем, в пятницу вечером "Газпром" объявил, что с 31 августа по 2 сентября будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" Trent 60. Оборудование будет остановлено для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

После завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, надеются российские газовики.

По "Северному потоку" можно перекачивать до 167 млн куб. м природного газа в сутки. Однако по причине того, что несколько газоперекачивающих агрегатов не работают (поскольку из-за санкций не было вовремя проведено техобслуживание), поставки по газопроводу были значительно сокращены. Соответственно, восстановить их можно будет только после надлежащего обслуживания оборудования.

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Автор: Антон Куликов
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