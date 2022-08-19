Российские власти установили ограничение на вывоз макулатуры за границу. С 3 сентября на три месяца устанавливается квота в размере 30 тыс. тонн.
Распределение квот между экспортерами произведет правительство до конца августа. Решение направлено на поддержание производства картонной тары и избежание дефицита на рынке РФ, сообщает канал правительства в Telegram.
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