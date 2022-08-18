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В ЕС похвалились, что вывезли из Украины 10 млн тонн зерна

Экономика

Евросоюз через свои "линии солидарности" вывез из Украины десять миллионов тонн зерна и семян подсолнечника. "Линиями солидарности" в Брюсселе именуют сухопутные и речные маршруты для ускоренного вывоза продовольствия в соседние страны ЕС.

В ЕС похвалились, что вывезли из Украины 10 млн тонн зерна

"Десять миллионов тонн зерна и семян подсолнечника уже были вывезены с Украины. Быстрое создание "линий солидарности" помогли увеличить экспорт с Украины. Украина — это мировой амбар, и мы делаем все возможное, чтобы доставить драгоценное зерно туда, где оно более всего необходимо", — цитирует ТАСС главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В 2020 году Украина экспортировала порядка 18 миллионов тонн пшеницы — такой, во всяком случае, была оценка Евростата.

Пятого августа Еврокомиссии Эрик Мамер заявил на брифинге в Брюсселе, что вывоз зерна с Украины в ЕС хорошо влияет на мировой рынок, поскольку высвобождают там дополнительные объемы для возможных поставок в страны Африки.

Стоит заметить, что несколько недель назад заработал морской маршрут по вывозу зерна из Украины. Правда, те суда, что уже отправлены из портов Украины, отправились вовсе не в те страны, которые нуждаются в поставках продовольствия.

Напомним, на Украине и на Западе много разглагольствуют о том, что действия России якобы являются причиной мирового продовольственного кризиса. Предотвратить который, дескать, можно исключительно за счёт поставок зерна из Украины. Поставки вроде как начались, но, как уже было сказано, направлены они отнюдь не в те страны, о которых так беспокоятся на Западе.

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Автор: Антон Куликов
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