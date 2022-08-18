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Sina: США попали в подозрительную историю из-за санкций против РФ

Экономика

Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Россию. США и их европейские союзники хотят нанести максимальный ущерб российской экономике. Но американцы не ожидали, что Россия выиграет в сложившейся ситуации.

Sina: США попали в подозрительную историю из-за санкций против РФ

Авторы китайского издания Sina считают, что Россия спустя несколько месяцев после начала санкционной кампании коллективного Запада получила лишь некоторые "царапины". А вот США и их союзники — "глубокие и болезненные раны".

Согласно отчёту, опубликованному на сайте российского Центробанка, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составил 138,5 миллиарда долларов. Эта сумма в три с половиной раза превышает показатели за аналогичный период 2021 года (тогда положительное сальдо составило 39,7 миллиарда долларов).

Резкий рост доходов России связан с высокими ценами на энергоносители, которые и были спровоцированы санкциями, отмечается в статье китайского издания (перевод "ПолитРоссия").

В первом полугодии 2022 года ВВП России упал только на полпроцента в годовом исчислении. И несмотря на этот спад, Россия уверена в своём экономическом восстановлении, отмечают авторы китайского издания.

А вот в США, запустивших санкционный маховик, ситуация в экономике обстоит гораздо хуже. В первом квартале американский ВВП снизился на 1,6 % в пересчете на год, во втором квартале ожидался рост, но вместо этого вновь произошло снижение — на 0,9 % в годовом исчислении.

Снижение два квартала подряд считается рецессией, хотя в Вашингтоне это и отрицают. Многие экономисты считают, что США столкнулись с технической рецессией. И вопрос времени, когда наступит реальная.

"Судя по текущим экономическим показателям России и США, похоже, что американцы вовсе не выиграли от санкций, а попали в подозрительную историю, и ещё непонятно, чем она закончится для Вашингтона", — отмечается в статье, опубликованной в китайском издании.

Стоит отметить, что в одном из своих недавних интервью эффект антироссийских санкций весьма скептично оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, санкционная политика Евросоюза не смогла дестабилизровать Россию, но нанесла колоссальный ущерб экономике Европейского сообщества.

Премьер-министр Венгрии также отметил, что значительное число государств мира не поддержали США и Евросоюз по украинскому вопросу: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а также арабские и африканские государства.

Отметим, реалистичные оценки венгерского премьер-министра на Западе часто критикуют. Его мнение порой настолько не нравится, что Орбана даже величают "троянским конём Путина" в Европе. Хотя сам премьер-министр Венгрии, похоже, не склонен обращать внимание на подобные выпады оппонентов.

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Автор: Антон Куликов
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