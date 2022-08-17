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Импортозамещающая компания на Дальнем Востоке заручилось поддержкой властей

Экономика

Единственная в своём роде дальневосточная компания по выпуску оборудования для самолётов и аэропортов получило поддержку Гарантийного фонда Хабаровского края, взяв с его помощью коммерческий кредит на большую сумму.

Импортозамещающая компания на Дальнем Востоке заручилось поддержкой властей

Как сообщает vostokmedia.com, предприятие производит современное технологичное оборудование, адаптированное именно под российские условия, в которых импортные аналоги часто дают сбои.

"Например, у обогревателей воздушных судов финского или норвежского производства совсем другие мощности, потому что у них совсем другие зимы. Их техника в наших аэропортах не работает, маломощная, не справляется со своими функциями. У нас модифицированная современная техника, адаптированная под наши условия", — рассказал коммерческий директор предприятия Евгений Стадников.

Он подчеркнул, что производимое ими оборудования не имеет проблем с ремонтопригодностью, опять же, в отличие от импортного, запчасти к которому очень сложно найти. Для оборудования, которое изготавливается на Дальнем Востоке, детали и комплектующие без труда можно приобрести в местных магазинах.

Стадников добавил, что благодаря поддержке в виде поручительства со стороны властей компания сможет решить многие сложности, успешно развиваться, продолжить экспорт в Китай и наладить поставки в другие страны.

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Автор: Светлана Нерадовская
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