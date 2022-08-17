Накопительную пенсию в РФ могут заморозить: "Бюджет несёт повышенную нагрузку"

Независимый финансовый советник, экономист, директор проекта "Рост сбережений" Сергей Кикевич объяснил необходимость заморозки накопительной пенсии.

По мнению эксперта, переход на новый расчёт накопительной пенсии сейчас вынудил бы Россию увеличить расходы на пенсионные выплаты, что привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет.

Ранее экономист объяснил причины возможной новой пенсионной реформы.

"Сейчас при расчете общий размер накоплений делится на 22. Это предыдущая продолжительность жизни, которая должна была измениться. Сейчас этот период изменился в меньшую сторону, поэтому ежемесячно полагалось бы выплачивать больше денег", — цитирует слова Кикевича URA.RU.

Он отметил, что "бюджет и так в этом году несет повышенную нагрузку".