Джабаров: если прижмёт, Германия может запустить "СП-2" до конца этого года

По мнению сенатора Владимира Джабарова, руководство Германии может решиться на запуск "Северного потока-2" до конца 2022 года, если справляться с последствиями энергетического кризиса станет совсем тяжело.

"Не исключаю, что до конца года Германия может запустить газопровод "Северный поток — 2", когда приспичит, если станет совсем тяжко", — сказал Джабаров в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не имеет ничего против возобновления экономических связей с ФРГ, и развитие ситуации уже будет зависеть не от политики, а от резко упавшего уровня жизни немцев.

"Бытие определяет сознание. А господин Шольц прекрасно понимает, что если уровень жизни в Германии резко упадет, никто не будет спрашивать о позиции ФРГ по отношению к РФ, будут спрашивать — почему мы стали хуже жить", — объяснил Джабаров.

Сенатор уверен, что абсолютно все европейцы уже прекрасно поняли, чем им грозят антироссийские санкции и отказ от сотрудничества с РФ. Тем более что дело движется к осени, напомнил политик, а чем будет холоднее на улице, тем больше будут готовы идти на контакт с Россией в Европе. Исходя из этого, к ноябрю нужно ожидать максимально лояльного отношения к РФ со стороны ЕС, иронично добавил Джабаров.