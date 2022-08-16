Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минэнерго РК: Казахстан пока не намерен транспортировать нефть через Азербайджан
Рогов посоветовал делегации МАГАТЭ ехать на Запорожскую АЭС через Россию
NetEase: экипаж RC-135 пережил страх при встрече с российским истребителем
Политолог Карасёв: потенциальные преемники Зеленского оживились
Экономист Танкаев не верит, что прогноз "Газпрома" по ценам на газ сбудется
Артиллерия "Отважных" уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Серебрянки
The Sun: целью британского самолёта-разведчика могли стать секретные базы РФ
Белгорблагоустройство ищет подрядчика для уборки общественных туалетов
Группировка ВС РФ "Отважные" взяла новые иностранные трофеи ВСУ

Британцы возвращают продукты в супермаркеты ради экономии денег

Экономика

Миллионы жителей Великобритании отказываются от покупки определённых продуктов, а то и вовсе возвращают их ради экономии денег. Таковы результаты опроса, который был проведён исследовательской компанией YouGov для Times Radio.

Британцы возвращают продукты в супермаркеты ради экономии денег

В исследовании отмечается, что половина жителей Британии сократили посещения кафе и ресторанов, "в то время как миллионы говорят, что возвращали продукты на полки супермаркетов, пытаясь сбалансировать свои бюджеты", сообщает РИА "Новости".

При этом 16 процентов участников опроса заявили, что за последние полгода регулярно пропускали приёмы пищи, дабы сэкономить. Причём среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель составил 28 процентов.

В исследовании сказано, что 39 процентов подданных Её Величества отказываются от покупки тех или иных продуктов по финансовым причинам.

Опрос проводился 8-9 августа 2022 года, в нем участвовали 1717 совершеннолетних британцев, о репрезентативности выборки и погрешностях опроса не сообщается.

Стоит заметить, что в британской прессе очень много материалов о том, насколько вырастут (или уже выросли) счета за электроэнергию для жителей страны. Прогнозы на осень и зиму тоже не самые радужные — подчёркивается, что счета за отопление могут вырасти в несколько раз.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине

Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.

Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Мир. Новости мира
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Мир. Новости мира
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Силовые структуры
Кнутов: РФ нанесла непоправимый удар по ВСУ и США, уничтожив ракеты HIMARS
Анжела Якубовская Режиссёр Михаил Матросов: во время большой встряски становится видно, кто есть кто Анжела Якубовская Андрей Николаев Кричащие орлы: элитная часть армии США всё ближе к полю боя Андрей Николаев Ольга Николаевна Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Николаевна Лебедева
Силовые структуры
Военкор Руденко: ВСУ уничтожили роту мобилизованных из Житомира под Авдеевкой
Бывший СССР
США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала
Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Последние материалы
Экономист Танкаев не верит, что прогноз "Газпрома" по ценам на газ сбудется
The Sun: целью британского самолёта-разведчика могли стать секретные базы РФ
Артиллерия "Отважных" уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Серебрянки
Белгорблагоустройство ищет подрядчика для уборки общественных туалетов
Британцы возвращают продукты в супермаркеты ради экономии денег
Группировка ВС РФ "Отважные" взяла новые иностранные трофеи ВСУ
Бывший британский посол: шанс на переговоры зависит от контрнаступления ВСУ
Эксперт назвал провокацией заявку Британии на пролёт самолёта-разведчика над РФ
Страны ЕС попросили Турцию рассказать, почему у неё хорошие отношения с Россией
Военкор Котенок о провокации с британским самолётом-разведчиком: полетят — сбить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников