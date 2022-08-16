Британцы возвращают продукты в супермаркеты ради экономии денег

Миллионы жителей Великобритании отказываются от покупки определённых продуктов, а то и вовсе возвращают их ради экономии денег. Таковы результаты опроса, который был проведён исследовательской компанией YouGov для Times Radio.

В исследовании отмечается, что половина жителей Британии сократили посещения кафе и ресторанов, "в то время как миллионы говорят, что возвращали продукты на полки супермаркетов, пытаясь сбалансировать свои бюджеты", сообщает РИА "Новости".

При этом 16 процентов участников опроса заявили, что за последние полгода регулярно пропускали приёмы пищи, дабы сэкономить. Причём среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель составил 28 процентов.

В исследовании сказано, что 39 процентов подданных Её Величества отказываются от покупки тех или иных продуктов по финансовым причинам.

Опрос проводился 8-9 августа 2022 года, в нем участвовали 1717 совершеннолетних британцев, о репрезентативности выборки и погрешностях опроса не сообщается.

Стоит заметить, что в британской прессе очень много материалов о том, насколько вырастут (или уже выросли) счета за электроэнергию для жителей страны. Прогнозы на осень и зиму тоже не самые радужные — подчёркивается, что счета за отопление могут вырасти в несколько раз.