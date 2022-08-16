NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США

Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.

США и их союзники ввели несколько пакетов санкций, которые должны были нанести сокрушительный удар по российской экономике. Однако Россия неплохо справляется с санкционным давлением. Оценив неэффективность санкций, в Вашингтоне задумали нанести удар по золотому запасу России, полагает китайское издание NetEase.

Золотой запас России входит в пятёрку крупнейших в мире. Это огромные активы, которые можно использовать для взаиморасчётов с международными партнёрами и стабилизации курса национальной валюты.

Кроме того, российский золотой запас хранится на территории страны. То есть Россия не пошла по пути других государств, которые передали свои золотые запасы на хранение в западные банки, а теперь испытывают проблемы с его возвращением, говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Отметим, что один из наиболее ярких примеров в данной связи — Венесуэла. Золотой запас этой страны — порядка миллиарда долларов — хранится в Британии. Однако власти этой страны отказываются возвращать его Венесуэле под предлогом, что не признают легитимность нынешних венесуэльских властей. А британские суда отклоняют иски Венесуэлы.

Что касается российского золотого запаса, то США некоторое время назад ввели санкции в отношении российского золота, которые подразумевают блокировку импорта драгметалла, отмечает китайское издание.

Однако если в США и рассчитывали, что эти ограничительные меры вызовут панику в Москве, то просчитались. Реакция российского президента на произошедшее стала полной неожиданностью для Вашингтона.

Вместо ожидавшейся паники, власти РФ отреагировали очень спокойно. Российский президент прокомментировал западные санкции словам американского писателя Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".

Как отмечает китайское издание, таким образом он сообщил, что Западу не удалось осуществить санкционный блицкриг против России. А спустя некоторое время президент России подписал указ о контрмерах, который подразумевает запрет на сделки с акциями российских стратегических с компаниями из недружественных стран.

"Путин "перестал быть вежливым" со своими западными партнёрами и продемонстрировал жёсткость", — подчёркивается в статье китайского издания.

Напомним, что в конце июля в Великобритании вступил в силу запрет на приобретение российского золота. Тогда же вступил в Евросоюзе одобрили седьмой пакет антироссийских санкций, который предусматривал запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные изделия.