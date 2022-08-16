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NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США

Экономика

Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.

NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США

США и их союзники ввели несколько пакетов санкций, которые должны были нанести сокрушительный удар по российской экономике. Однако Россия неплохо справляется с санкционным давлением. Оценив неэффективность санкций, в Вашингтоне задумали нанести удар по золотому запасу России, полагает китайское издание NetEase.

Золотой запас России входит в пятёрку крупнейших в мире. Это огромные активы, которые можно использовать для взаиморасчётов с международными партнёрами и стабилизации курса национальной валюты.

Кроме того, российский золотой запас хранится на территории страны. То есть Россия не пошла по пути других государств, которые передали свои золотые запасы на хранение в западные банки, а теперь испытывают проблемы с его возвращением, говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Отметим, что один из наиболее ярких примеров в данной связи — Венесуэла. Золотой запас этой страны — порядка миллиарда долларов — хранится в Британии. Однако власти этой страны отказываются возвращать его Венесуэле под предлогом, что не признают легитимность нынешних венесуэльских властей. А британские суда отклоняют иски Венесуэлы.

Что касается российского золотого запаса, то США некоторое время назад ввели санкции в отношении российского золота, которые подразумевают блокировку импорта драгметалла, отмечает китайское издание.

Однако если в США и рассчитывали, что эти ограничительные меры вызовут панику в Москве, то просчитались. Реакция российского президента на произошедшее стала полной неожиданностью для Вашингтона.

Вместо ожидавшейся паники, власти РФ отреагировали очень спокойно. Российский президент прокомментировал западные санкции словам американского писателя Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".

Как отмечает китайское издание, таким образом он сообщил, что Западу не удалось осуществить санкционный блицкриг против России. А спустя некоторое время президент России подписал указ о контрмерах, который подразумевает запрет на сделки с акциями российских стратегических с компаниями из недружественных стран.

"Путин "перестал быть вежливым" со своими западными партнёрами и продемонстрировал жёсткость", — подчёркивается в статье китайского издания.

Напомним, что в конце июля в Великобритании вступил в силу запрет на приобретение российского золота. Тогда же вступил в Евросоюзе одобрили седьмой пакет антироссийских санкций, который предусматривал запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные изделия.

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Автор: Антон Куликов
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