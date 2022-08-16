Финансовый аналитик Беляев: "Уход от доллара — мировая тенденция"

Экономист Михаил Беляев в разговоре с Pravda.Ru оценил сообщения Global Times, согласно которым антироссийские санкции Запада и реакция лидера РФ Владимира Путина на них ударили по доллару.

"Сейчас уход от доллара — мировая тенденция, поскольку сокращается влияние Соединённых Штатов в экономической и политической областях. Американских чиновников всегда обвиняли в способности использовать свою валюту, выполняющую функции мировых денег, в качестве оружия подчинения неугодных режиму стран", — сказал специалист.

Вместе с этим он напомнил, что национальная валюта связана с отечественной экономикой. Пока экономика США является первой в мире, отметил аналитик. По его словам, хоть и место этой страны может занять Китай, Вашингтон в любом случае сохранит вторую позицию и торговых партнёров.

"Доллар не исчезнет с мировой арены и не будет полностью дискредитирован, поскольку речь идёт о расчётной единице. Да, сфера его влияния и объёмы применения сузятся, но он продолжит доминировать. С ослабленной позицией эта валюта будет занимать значительное место в расчётах и платежах", — заключил собеседник издания.

Ранее журналисты Global Times заявили, ограничительные меры в отношении России и распоряжения Путина принимать оплату за газ только в рублях привели к отказу стран от доллара.

"Мысль о том, что Штаты способны захватить любые активы, побуждает страны диверсифицировать резервные активы, отказываясь от доллара", — отметили в СМИ.