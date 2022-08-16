Ищенко о возможной отмене санкций ЕС против РФ: как раньше уже не будет

Политолог Ростислав Ищенко оценил просьбы ряда европейских политиков об отмене антироссийских санкций.

Эксперт полагает, что помогут в какой-то степени нормализовать ситуацию в российско-европейских отношениях, однако он уверен, что о прежнем формате сотрудничества не может уже быть и речи.

Эксперт уверен, что Европа даже в случае отмены санкций против РФ уже себе не поможет, потому что Россия уже успела переориентироваться, развивая связи с другими рынками.

Аналитик уверен, что российская экономика от таких изменений ничуть не пострадала, в отличие от европейской.

"Мы не можем прыгать туда-сюда, как зайчик. Что-то мы уже импортозаместили и это мы уже покупать не будем. Где-то мы нашли новые рынки сбыта, мы опять-таки к Европе не вернемся. Мы уже не можем вернуться к тому формату, который был до всей этой истории, до всей этой истерии. Что-то выровнять можно, но не будут уже цены на нефть, газ, электроэнергию такими, как были когда-то. И не будет уже Европа столь монопольно представлена на российском рынке", — сказал Ищенко в разговоре с Центральной Службой Новостей.