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Помощь не придёт: в Берлине признали срыв поставок газа из Катара

Экономика

Переговоры германских властей с Катаром о поставках сжиженного природного газа по сути провалились. Это вынуждены были признать и на официальном уровне.

Помощь не придёт: в Берлине признали срыв поставок газа из Катара

Ранее германское издание Focus опубликовало расследование, согласно которому германские энергетические компании так и не заключили ни одного контракта на поставки СПГ из Катара

При этом ранее переговоры о поставках газа проводил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Который анонсировал выгодную сделку по газу с Катаром. А кроме того, в мае было заключено декларация об энергетическом партнёрстве между Германией и Катаром.

При этом уже тогда было известно о серьёзных разногласиях. В Дохе хотели бы заключить долгосрочный контракт на 20 лет, привязать цены на поставляемый в Германию газ к нефтяным котировкам и запретить Берлину продавать поставляемый из Катара газ в другие страны.

Власти ФРГ такой вариант не устраивал, там рассчитывали сохранить большую свободу действий. Как результат - поставки из Катара будут направлены в Италию.

Роберт Хабек сейчас заявляет, что дело в цене катарского газа. По его словам, сейчас заметен рост предложений от других поставщиков.

"Компании находятся на рынке и выискивают самое выгодное предложение. Только так это может функционировать. И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте (интересов) потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили", - цитирует Хабека РИА "Новости".

По его словам, нынешние события не означают, что переговоры с Катаром закончены, поскольку было заключено энергетическое партнёрство.

"К большому рынку, на который сейчас большой спрос, через четыре года или пять лет добавится большее количество сжиженного газ, ...так что при обеспечении газом Германии можно будет воспользоваться более широким ассортиментом по сжиженному газу", - заявил министр.

Впрочем, надо отметить, что официальные комментарии появились после того, как информация об отсутствии поставок из Катара была опубликована в прессе. При том, что ранее в Берлине называли это государство одним из основных претендентов на то, чтобы заменить поставки газа из России.

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Автор: Олег Артюков
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