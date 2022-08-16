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Диксин: ЕС встала перед трудным выбором из-за блокады Калининграда Литвой

Экономика

Ведущий эксперт высшей школы экономики Иосиф Диксин считает, что прекращение "Шяуляй-банка" Литвы всех операций с Россией — попытка спровоцировать Европейский союз поддержать блокировку транзита в Калининград.

Диксин: ЕС встала перед трудным выбором из-за блокады Калининграда Литвой

"Литва делает полезное для нас дело — она заставляет Евросоюз определиться, что для них важнее: угроза конфликта в Европе с НАТО или они смогут добавить разума Литве. Наступает момент истины. Большинство европейских лидеров не настроены на разрастание военного конфликта и перевода его в противостояние с НАТО", — приводят его слова Народные новости.

По словам эксперта, страны ЕС прекрасно понимают, что Москва при угрозе Калининградской области не оставит это событие без ответа.

"Россия не может оставить это без ответа. Ситуация выбора заставляет ЕС идти по пути деэскалации, учитывая нарастающие конфликты внутри союза", — заключил он.

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Автор: Елена Ивченко
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