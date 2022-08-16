Глава АКРА Сухов: к осени стоит ждать укрепление доллара

В начале осени доллар может укрепиться до показателей в районе 60-65 рублей, а к концу сезона американская валюта может стоить 70 рублей за единицу, заявил глава АКРА Михаил Сухов.

При этом по словам эксперта, предпосылок для ослабления рубля пока нет. Даже если западные и европейские страны введут против России новый пакет санкций.

"В начале осени, скорее, это будет 60-65 рублей, в конце осени — не более 70 рублей. Пока показаний к какому-то резкому ослаблению нет", — пояснил Сухов в беседе с РИА Новости. — Дополнительный спрос на неё (валюту — Прим. ред.) со стороны импорта и туризма достаточно быстро не сформируется. Плюс, по всей видимости, ограничения для нерезидентов на фондовом рынке сохранятся".

При введении дополнительных ограничений против России неминуемо возрастёт стоимость чёрного золота. В результате чего, приток доллара в Россию сократится, что не повлияет на курс рубля, резюмировал эксперт.