Аналитик Кондратьев о снижении цены на нефть: "Ожидание более слабого спроса"

Специалисты предсказывают, что во второе полугодие экономика Европы и США испытает нагрузки, которые значительно превосходят трудности первой половины года.

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев озвучил данные, согласно которым стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 5%. Он отметил, что центральным зарубежным банкам приходится активно бороться с инфляцией, что приводит к росту ставок и уходу с товарных рынков спекулянтов.

Ранее издание Bloomberg отметило, что Владимир Путин побеждает на всех энергорынках.

"И это вместе с ожиданием более слабого спроса, а последние дни сразу несколько исследовательских агентств заявляли об ожиданиях более низкого потребления нефти в мире в этом и в следующем году — вот вместе эти факторы влияют на то, что происходит снижение цен на нефть", — цитирует слова Кондратьева RT.

Эксперт объяснил. что резкое колебание цены на нефть вызвано общим состоянием рынка.

"С большой вероятностью мы увидим определённый отскок вверх, вот эта ситуация характеризует общую нервозность, поэтому мы видим высокую волатильность", — объяснил Кондратьев.

При поставках в октябре 2022 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась на отметку 4,94% — до $93,30. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI откатились на уровень до $87,59 за баррель.