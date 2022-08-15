Политолог предрёк рекордное подорожание газа и попытки ЕС "спасти" Польшу

Политолог Анатолий Иванов рассказал об изменениях на энергетическом рынке. По словам специалиста, цены на ресурсы достигнут максимума.

"Мы ещё увидим рекордную стоимость топлива, которая, по подсчётам ряда аналитиков, превысит три тысячи долларов за тысячу кубометров газа", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит Экономика сегодня.

Как отметил собеседник издания, все страны Евросоюза столкнутся с экономическими проблемами. Немецкие власти, по мнению политолога, справятся с кризисом, в то время как Польшу, Чехию и Венгрию необходимо "спасать". Иванов допустил, что Запад пересмотрит антироссийскую политику ради благополучия государств.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предупредил, что зима станет важным тестом для Берлина из-за ситуации с газом.