"Надо пережить зиму, время против РФ": польский экономист о самом важном для ЕС

Польский экономист Павел Борыс считает, что самая главная задача для Европы — пережить зиму. При этом, полагает он, время будет работать против России.

По его словам, "самые важные вызовы, с которыми полякам придётся столкнуться после летних каникул, — это энергетический кризис, высокие процентные ставки и грядущий экономический спад", сообщает EurAsia Daily.

Что же касается Европы в целом, то ключевой задачей для неё, по мнению Борыса, является "благополучное переживание зимы".

"Я верю, что у Европы всё получится, и время будет работать против России, если Европа и США останутся едиными и решительными", — заявил он.

Отметим, многие западные политики подчёркивают, что эффект от антироссийских санкций проявится со временем. Пока же нужно подождать, набравшись терпения.

Непонятно, правда, как это поможет справится с инфляцией и ростом цен на электроэнергию и топливо, с которыми сталкиваются в европейских государствах.

В Германии, например, компания Trading Hub Europe установила размер сбора за газ в 2,4 евроцента за киловатт-час. Частные домохозяйства и компании страны должны будут платить такой сбор с октября.

По некоторым оценкам, дополнительный сбор может стоить домохозяйствам дополнительно 400-600 евро в год. В Минфине Германии ранее заявляли, что доплата пойдёт на поддержку импортёров газа.