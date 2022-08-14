Стремоусов: Херсонские бизнесмены избавляются от гривны и переходят на рубли

Гривна продолжает обесцениваться, а потому бизнесмены Херсонской области, где пока ходят российская и украинская валюты, стремятся от неё избавиться.

Предприниматели Херсонщины стараются сбыть наличную гривну и перевести весь оборот бизнеса в рубли, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в интервью ТАСС.

"У нас её (гривну. — Прим. ред.) уже многие и принимать не хотят, потому что она все меньше и меньше стоит", — добавил он.

Если ещё недавно за одну гривну давали два рубля, то к настоящему времени курс уже снизился до 1,5 руб. и продолжает падать. В планах властей полностью вывести украинскую валюту из оборота, но делаться это будет постепенно, ни о каком принудительном изъятии гривен речи не идёт, отметил Стремоусов.

Ранее стало известно, что восстанавливать освобождённые от националистов области Украины будут помогать российские регионы. Подобную помощь станут учитывать при составлении рейтинга российский губернаторов.