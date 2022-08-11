Профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения Центробанка РФ, согласно которым россияне в июле закупили валюту на рекордные 237 миллиардов рублей и вывели три миллиарда долларов за рубеж.
"Это связано с риском. Допускаю, что российские банки не смогут оперировать долларом и евро из-за будущих санкций Запада. Например, чиновники могут оставить один-два российских банка, способных проводить расчёты, иметь корреспондентские счета в иностранных западных банках для оплаты нефти, газа и других экспортных товаров. Поэтому банки сейчас стараются избавиться от валют", — объяснил специалист.
По его мнению, россияне выбирают между обменом долларов на рубли и переводом валюты США на зарубежный счёт. При этом эксперт отметил, что зачастую такими вопросами задаются предприниматели.
"Например, есть какая-нибудь компания, которая занимается бизнесом, может, транзитная корпорация для параллельного импорта. Не так уж и много вывели за рубеж", — заключил экономист.
Ранее в Банке России заявили, что граждане страны приобрели рекордный объём валюты на бирже. При этом людей не остановила даже комиссия за хранение средств, отметили в ЦБ.
"В условиях текущей геополитической обстановки рекомендуем принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран", — написали на официальном сайте Центробанка.
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