Антонов: пара "доллар — рубль" живёт последние дни

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что согласно указа президента РФ Владимира Путина от 8 августа, в ближайшие дни российский бизнес и жители страны начнут в динамично избавляться от долларовой валюты.

"Не исключено, что после осознания того, что подсанкционные банки могут просто "заморозить" долларовые счета в соответствие с указом президента РФ от 8 августа, в самые ближайшие дни население и бизнес начнут активно избавляться от "недружественных" валют", — приводит его слова EADaily.

По словам эксперта, на 10 августа средний курс доллара к рублю достиг максимальной отметки за месяц. Он составил 61,6455 рубля за доллар.

"Здесь расположена нижняя граница боковика, в которой пара "доллар — рубль" живет последние дни", — заключил Антонов.