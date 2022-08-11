Алёхин: повышение МРОТ до 30 тысяч рублей — чистой воды популизм

Увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей уничтожит малый бизнес, а значит предложенный законопроект является чистым популизмом. Таким образом социальный технолог Роман Алёхин прокомментировал Pravda.Ru инициативу депутатов Госдумы РФ от ЛДПР.

Существующее трудовое законодательство никто не будет пересматривать, уверен эксперт. В Государственной Думе достаточно специалистов, отметил Алёхин, которые прекрасно понимают устройство бизнеса и осознают, к чему это может привести.

Правительство РФ регулярно повышает минимальную оплату труда на уровень инфляции и этого вполне достаточно, считает аналитик. К тому же стоит учесть, как увеличение расходов на заработную плату сотрудников скажется на предпринимателях, посоветовал эксперт.

"Такое повышение МРОТ просто уничтожит малый бизнес", — заявил Алёхин.

Нужно помнить, что среди работников малых и средних предприятий встречаются не только руководители, инженеры и другие высококвалифицированные кадры, отметил социальный технолог. А платить подобную сумму, например, уборщице, владелец микробизнеса с небольшой площадью попросту не в состоянии, считает специалист.

К тому же в КоАП РФ многие штрафы рассчитываются исходя из минимального размера зарплаты, а значит их тоже придётся повысить, отметил эксперт.

Если законопроект всё же будет принят, предупредил Алёхин, зарплаты уйдут в тень.

"Мы вернемся лет на 5-10 назад, когда все прятали зарплату, а людей отправляли на 0,25 ставки", — заявил он.

Средние и малые предприятия столкнутся с дилеммой: или закрывать бизнес, или платить заработную плату в конвертах, резюмировал Алёхин.

Ранее издание "Известия" сообщило, что депутаты фракции ЛДПР предложили изменить закон "О минимальном размере оплаты труда" и повысить МРОТ до 30 тысяч рублей. Если инициатива будет принята, минимальная зарплата россиян возрастёт уже с 1 января 2023 года.