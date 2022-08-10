Демидов: после эмбарго ЕС угольный бизнес в РФ потерял 20 процентов прибыли

Российские производители угля заранее перенаправили потоки продукции в Азию, а потому бизнес потерял до 20% прибыли. Так международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов прокомментировал Pravda.Ru введённый 10 августа запрет в ЕС на покупку угля из России.

По словам специалиста, теперь российский уголь направляется в основном в Индию и Китай, пусть и несколько дешевле. Что касается стран Европы, отметил эксперт, они срочно ищут новых поставщиков. Европейские энергокомпании уже получили пробные партии угля от различных добытчиков из Африки, Азии, Латинской Америки и Австралии.

"Все эти страны расположены на расстоянии одного океана, как минимум, — напомнил Демидов.

Это означает, что Евросоюзу придется покупать уголь с существенно большей себестоимостью, так как транспортные расходы увеличиваются в разы, уточнил специалист.

Одновременно с этим, отметил эксперт, в ЕС решили забыть про экологическую повестку и расконсервируют давно заброшенные угольные разрезы.

От эмбарго на уголь российская экономика понесла урон, но намного меньший, чем рассчитывали на Западе, оценил экономист.

"Покупатели в Индии и Китае, понимают ситуацию и приобретают уголь только с дисконтом. — рассказал специалист. — Эти страны могут попасть под вторичные санкции за покупку санкционных товаров".

Российские производители сейчас заключают контракты с меньшей маржой, признал Демидов, но потери бизнеса составили менее 20% от прибыли.

10 августа Евросоюз ввёл пятый пакет антироссийских санкций, включающий полное эмбарго на российский уголь. Великобритания присоединилась к ЕС и также отказалась от закупки твердого топлива в РФ.