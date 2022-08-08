Advance: США получили "пощёчину" от Саудовской Аравии

В западной прессе продолжают анализировать ситуацию на мировых энергетических рынках. И усилия, которые предпринимают США, дабы нефтедобывающие страны увеличили поставки. Пока эти усилия успешными назвать сложно.

На прошлой неделе ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Однако президент США Джо Байден во время визита в Саудовскую Аравию в июле пытался уговорить власти королевства нарастить добычу до максимально возможного уровня. Саудовская Аравия играет ведущую роль ОПЕК. А в соглашении ОПЕК+ участвуют и государства, которые не входят в альянс государств, добывающих нефть. В том числе и Россия.

Увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии могло привести к падению мировых цен на энергоресурсы. И сыграло бы на руку нынешней американской администрации. Однако во время визита Байден так и не получил заверений, что добыча будет увеличена до значимой отметки.

При этом представители Белого дома уверяли, что именно так и будет. Но спустя несколько дней ОПЕК+ приняла решение о число символическом увеличении добычи нефти. Если за месяц до визита Байдена в Саудовскую Аравию добыча нефти по решению ОПЕК+ была увеличена на на 648 тысяч баррелей в сутки, то сейчас — только на сто тысяч, отмечает хорватское издание Advance (перевод "ИноСМИ").

При этом Джо Байден во время избирательной кампании в 2019 году заявлял, что в случае избрания на пост президента США "исключит" одного из крупнейших в мире экспортера нефти за несоблюдение прав человека.

Сейчас, впрочем, президент США вынужден сменить риторику. Во многом из-за ситуации в самих США, где резко выросли не только цены на топливо, но и на продукты, а также другие товары повседневного спроса.

"ОПЕК+ сделала абсолютный минимум. Кроме того, это минимальное увеличение добычи за всю историю существования ОПЕК. То есть это чисто символический жест", — заявил CNN председатель консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макнэлли.

Решения о уровнях добычи нефти государства ОПЕК+ принимают каждый месяц. Следующее заседание намечено на 5 сентября. И очевидно, что американская администрация не оставит попыток давления на нефтедобывающие государства, чтобы те увеличили добычу нефти и её поставки на мировой рынок.