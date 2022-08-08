Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В TAC сочли поддержку Украины со стороны США трендом, который скоро закончится
Командование ВВС Украины жалуется на применение Россией ракет Х-47М "Кинжал"
Политолог Журавлёв допустил, что США "бросят Украину" из-за Тайваня
Безсонов: Украинская армия вот-вот полностью сломается
Политолог о референдуме в Запорожье: он не произойдёт завтра — нужно время
В Минздраве описали состоянии отравившихся грибами нижегородцев
Иммунолог о том, как повысить иммунитет перед осенью: сон, овощи, прогулки
Байден не ждёт радикальных шагов Пекина в отношении Тайваня
Рожин: Россия уничтожает ВСУ в Донбассе, но до прорыва фронта ещё далеко

Advance: США получили "пощёчину" от Саудовской Аравии

Экономика

В западной прессе продолжают анализировать ситуацию на мировых энергетических рынках. И усилия, которые предпринимают США, дабы нефтедобывающие страны увеличили поставки. Пока эти усилия успешными назвать сложно.

Advance: США получили "пощёчину" от Саудовской Аравии

На прошлой неделе ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Однако президент США Джо Байден во время визита в Саудовскую Аравию в июле пытался уговорить власти королевства нарастить добычу до максимально возможного уровня. Саудовская Аравия играет ведущую роль ОПЕК. А в соглашении ОПЕК+ участвуют и государства, которые не входят в альянс государств, добывающих нефть. В том числе и Россия.

Увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии могло привести к падению мировых цен на энергоресурсы. И сыграло бы на руку нынешней американской администрации. Однако во время визита Байден так и не получил заверений, что добыча будет увеличена до значимой отметки.

При этом представители Белого дома уверяли, что именно так и будет. Но спустя несколько дней ОПЕК+ приняла решение о число символическом увеличении добычи нефти. Если за месяц до визита Байдена в Саудовскую Аравию добыча нефти по решению ОПЕК+ была увеличена на на 648 тысяч баррелей в сутки, то сейчас — только на сто тысяч, отмечает хорватское издание Advance (перевод "ИноСМИ").

При этом Джо Байден во время избирательной кампании в 2019 году заявлял, что в случае избрания на пост президента США "исключит" одного из крупнейших в мире экспортера нефти за несоблюдение прав человека.

Сейчас, впрочем, президент США вынужден сменить риторику. Во многом из-за ситуации в самих США, где резко выросли не только цены на топливо, но и на продукты, а также другие товары повседневного спроса.

"ОПЕК+ сделала абсолютный минимум. Кроме того, это минимальное увеличение добычи за всю историю существования ОПЕК. То есть это чисто символический жест", — заявил CNN председатель консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макнэлли.

Решения о уровнях добычи нефти государства ОПЕК+ принимают каждый месяц. Следующее заседание намечено на 5 сентября. И очевидно, что американская администрация не оставит попыток давления на нефтедобывающие государства, чтобы те увеличили добычу нефти и её поставки на мировой рынок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Владимирович Куликов
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Мир. Новости мира
Сотоварищи дали Зеленскому выбор: катастрофа или трибунал
Силовые структуры
Сивков: у "пятой колонны" в РФ есть план остановки СВО
Любовь Степушова В войне за российский СПГ рухнут западные альянсы Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Силовые структуры
Forbes: две из шести танковых бригад ВСУ существуют только на бумаге
ВС РФ вошли в село Благодатное на Николаевском направлении СВО
Силовые структуры
ВС РФ вошли в село Благодатное на Николаевском направлении СВО
Последние материалы
Безсонов: Украинская армия вот-вот полностью сломается
Политолог о референдуме в Запорожье: он не произойдёт завтра — нужно время
В Минздраве описали состоянии отравившихся грибами нижегородцев
Иммунолог о том, как повысить иммунитет перед осенью: сон, овощи, прогулки
Advance: США получили "пощёчину" от Саудовской Аравии
Байден не ждёт радикальных шагов Пекина в отношении Тайваня
Рожин: Россия уничтожает ВСУ в Донбассе, но до прорыва фронта ещё далеко
Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за ложь об обстреле ЗАЭС
Марков: если Киев не капитулирует, все взятые с боем регионы войдут в состав РФ
Джаралла: интеграция Запорожья в РФ открывает для жителей перспективы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников