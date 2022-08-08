Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"

Германию может ожидать сюрприз, если власти этой страны всё же решат запустить трубопровод "Северный поток-2". На официальном уровне в Берлине, впрочем, такие планы отрицают.

До недавних пор Германия получала из России природный газ по трубопроводам "Северный поток" и через газотранспортную систему Украины. Однако в настоящее время поставки значительно сокращены. В первом случае из-за проблем с ремонтом оборудования. Во-втором, из-за инициативы Киева по сокращению приёма газа через одну из распределительных станций.

Авторы китайского издания Baijiahao считают, что правительство Германии выбрало неправильную сторону, присоединившись к антироссийским санкциям.

"Германия, видимо, решила перейти на темную сторону. Теперь Берлин участвует в захватывающей игре с поставками российского газа, когда производительные мощности "Северного потока” сократились до 20 процентов. Очевидно, что Россия не сдастся, пока не преподаст урок. Рост цен на топливо уже сделал многих немцев несчастными", — говорится в публикации (перевод "ПолитРоссия").

Граждане Германии уже активно выражают своё недовольство, отмечает китайское издание. И напоминает, как 28 июля министра экономики Германии Роберта Хабека освистали после того, как он обвинил в газовом кризисе Россию.

В статье также отмечается, что главы семи муниципалитетов на острове Рюген обратились к правительству Германии с просьбой запустить "Северный поток-2".

Но даже в том случае, если Берлин и в самом деле запустит этот трубопровод, то его может ждать сюрприз.

По мнению авторов Baijiahao, "вполне вероятно, что Москва не станет сразу поставлять по нему газ из-за действующих антироссийских санкций".

"Это приведет к новым недовольствам. Венгрия уже выступила против ЕС, так как ей необходимо топливо из РФ. Ситуация указывает на то, что скоро власти Германии станут главной мишенью для всех европейских держав. В конце концов, ни одна страна не хочет пережить зиму без природного газа", — констатирует китайское издание.

На официальном уровне, впрочем, власти Германии заявляют о том, что "Северный поток-2" запущен не будет. Поскольку во-первых, находится под американскими санкциями. А во-вторых, процесс сертификации трубопровода был свёрнут.

Вообще говоря, обе ветки трубопровода "Северный поток-2" были готовы к запуску ещё зимой. Однако сначала власти ФРГ под предлогом сертификации затормозили процесс запуска трубопровода в эксплуатацию. А затем и вовсе её свернули.

В последнее время в Германии всё громче звучат голоса, что "Северный поток-2" надо запустить, раз есть проблемы с поставками по "Северному потоку". Но канцлер ФРГ Олаф Шольц пока упорствует и заявляет, что этого не произойдёт, даже несмотря на проблемы с энергоснабжением.